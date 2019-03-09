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وزارة المالية بغزة تعقب حول ارتفاع اسعار التبغ في القطاع

الخميس 07 مارس 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة المالية بغزة تعقب حول ارتفاع اسعار التبغ في القطاع


غزة / سما /

عقبت دائرة التبغ بوزارة المالية بغزة، اليوم الخميس، حول ارتفاع اسعار التبغ في القطاع.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، نظراً لعدم دخول السجائر طيلة شهر فبراير الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من الاصناف في السوق.

وأضافت: قامت الدوائر ذات العلاقة في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد بالإضافة إلى مباحث التموين بمتابعة الأسعار ومحاسبة المخالفين للأسعار المعلنة

واوضحت أنه تم ادخال كمية كافية من الاصناف خلال الاسبوع الحالي، مشيرة الى أنه سيتم توزيعها في السوق ابتداءً من يوم السبت 9/3/2019.

ستكون الأسعار وفقاً لقائمة الأسعار التالية بالشيكل الصادرة عن دائرة التبغ في وزارة المالية:

مالبورو: 22

ال ام: 19

رويال: 19

كاريلا أحمر: 16

كاريلا أزرق: 13

نسر: 13

تايم: 13

مانشيستر: 13

كينج: 12

وبينت الدائرة أنها ستقوم الدوائر المختصة بمتابعة ومراقبة الأسعار في الاسواق ومن يخالف يقع تحت طائلة المسؤولية.

#اسعار الدخان #التبغ #المالية #قطاع غزة #غزة

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