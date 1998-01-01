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بالصور.. الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

الخميس 07 مارس 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..


غزة / سما/

وصل وفد الأمني المصري، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للوفد المصري في غضون ثلاثة أيام لقطاع غزة، ضمن جولة مكوكية يقوم بها بين غزة وتل أبيب لمحاولة تثبيت تفاهمات الهدوء التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

وزار الوفد خلال زيارته الى القطاع معبر رفح البري والحدود الفلسطينية المصرية، فيما اطلع الوفد على العمل في معبر رفح البري.

وتطالب حركة حماس، إلزام إسرائيل بالتفاهمات القاضية بوقف عدوانها على الحدود واستهداف المتظاهرين، إلى جانب التزامها برفع الحصار وتنفيذ المشاريع الخاصة بالكهرباء وغيرها، وصولا إلى تنفيذ مشروع الممر البحري وتوسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلا.

وسيحمل الوفد إجابات إسرائيلية واضحة على مطالب حركة حماس، فيما يتوقع أن تواصل تل أبيب تهربها من استحقاقات تلك التفاهمات.

وكان طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقرطية، أمس الأربعاء، قال إن الوفد الأمني المصري سيعود غدا الخميس لقطاع غزة حاملا الموقف النهائي للجانب الإسرائيلي من اتفاقات التهدئة.

وحول ما يتعلق باجتماع الوفد المصري مع الفصائل بغزة، أوضح أن الوفد المصري وصل القطاع أمس حاملا معه ردودا إسرائيلية فيما يتعلق بوعودات كان الجانب الاسرائيلي قدمها للجانب المصري قبل 4 شهور و نصف من اجل التهدئة  في القطاع.

وتشمل الوعودات الاسرائيلية: تخفيف الحصار عن غزة مقابل وقف الادوات الشعبية ويكون الاتفاق على مرحلتين الاولى لمدة اسبوعين تتمثل بتوسيع مساحة الصيد تدريجيا و وصل الكهرباء لمدة 8 ساعات اضافة الى خروج البضائع الزراعية من غزة وادخال البضائع التى كان عليها حظر من قبل الاحتلال.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاق تكون خلال 6 شهور وتشمل الميناء والمطار وخط 161 وغيره من القضايا التي قد تعمل على تحسين الأوضاع بالقطاع.

وأفاد ابو ظريفة في حديث لوكالة "سما" الإخبارية، أن الجانب المصري خلال اجتماعه بالقيادة الفلسطينية الثلاثاء، ابدى استعداد الجانب الإسرائيلي بالالتزام تجاه هذه القضايا في الاتفاق.

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