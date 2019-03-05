بنك فلسطين يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رام الله /سما/

استقبل بنك فلسطين ممثلاً بمديره العام السيد رشدي الغلاييني يوم أمس الأحد الموافق 05/03/2019 غيرت كابلاير المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "اليونيسيف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعه السيدة جينيفيف بوتن الممثل الخاص للمنظمة في فلسطين. وحضر اللقاء الذي جرى في مكتب الطيره لبنك فلسطين عدد من المسؤولين من الجانبين الذين بحثوا سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات القائمة على مبادئ مشتركة.

كما ناقش الجانبان تطوير العلاقات ضمن اتفاقية مشتركة تشمل العديد من الجوانب والتي تتوائم مع الخطة الاستراتيجية لمنظمة اليونيسيف على المستوى العالمي والتي تتماشى أيضاً مع قيم البنك ومبادئه، وضمن مسؤولية الاجتماعية أو الخدمات والبرامج الخاصة التي يطلقها للشباب والأطفال.

وعرض البنك عدداً من مشاريعه في مجال المسؤولية الاجتماعية، لا سيما المشاريع المخصصة للأطفال والشباب كمشروع "حدائق البيارة" الذي أنهى البنك خلاله إنشاء حوالي 40 بيارة وهي حدائق مخصصة للأطفال في المدن الفلسطينية بالشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية. بالإضافة الى نشاطاته وبرامجه الخاصة بدعم النساء الفلسطينيات من خلال برنامج "فلسطينية" والذي وصل حتى الآن لحوالي إلى آلاف النساء الفلسطينيات لتوعيتهن حول الخدمات المصرفية والإقتصادية.

ونوه البنك إلى جهوده للعناية بالأطفال لا سيما إنشاء مناطق خاصة بالأطفال في مباني فروعه الرئيسية للمساهمة في تحقيق أعلى معايير الشمول المالي، حيث تحتوي المناطق المخصصة للأطفال على ألعاب خاصة بالتوعية المالية والإدخار وغيرها، وكذلك بهدف المساهمة تسهيل حياة الأم أو الأب اللذان يرافقان أبناؤهم الى الفروع ريثما يتمون معملاتهم المصرفية.

من جهته، أثنى السيد كابلاير على الجهود التي يبذلها البنك في سبيل تخفيف المعاناة عن الأطفال الفلسطينيين من خلال المشاريع التي ينفذها ضمن المسؤولية الاجتماعية أو من خلال أنشطته العملياتية، كما عبر عن سعادته للثقافة والرسالة التي يحملها البنك تجاه المجتمع الفلسطيني والأطفال والشباب على وجه الخصوص، مشدداً على أهمية التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع مستقبلية من أجل أطفال فلسطين وشبابها بالشراكة مع البنك ضمن اتفاقيات قادمة تساهم في تحقيق آمال لأطفال فلسطين.

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