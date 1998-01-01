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الاّلاف يشيعون جثمان الشهيد الطفل ابو زيد في غزة

الخميس 07 مارس 2019 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاّلاف يشيعون جثمان الشهيد الطفل ابو زيد في غزة


غزة / سما/

- شيّع الآلاف ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد سيف الدين عماد أبو زيد (15 عاما) والذي استشهد نتيجة الجروح التي اصيب بها صباحا شرق غزة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشفاء غرب المدينة وصولا الى منزل الشهيد لالقاء نظرة الوداع قبل أن يكمل الطريق نحو أحد مساجد المدينة للصلاة عليه قبل موارته الثرى بمقبرة الشهداء وسط مدينة غزة.

وردد المشاركون شعارات تدعو للانتقام ومواصلة مسيرات العودة.

ونعت حركة حماس الشهيد أبو زيد عبر مكبرات الصوت، مؤكدة مواصلة طريق الشهداء.

وبلغ عدد الشهداء منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار 268 شهيدا بينهم 10 جثامين محتجزة لدى سلطات الاحتلال.

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