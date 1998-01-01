كرهينبول: تبرع أفغانستان للاونروا سيسجلها التاريخ بحروف من ذهب

القدس المحتلة/سما/

ساهمت حكومة أفغانستان بمبلغ مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقام سعادة سفير أفغانستان في تركيا السيد عبد الرحيم سيد جان بتسليم التبرع المقدم من بلاده إلى المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أثناء احتفال استضافه معالي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في حضور معالي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في اسطنبول يوم 3 آذار/مارس.

وتعبيراً عن امتنانه لأفغانستان، وصف المفوض العام للأونروا هذا التبرع على أنه "بادرة عظيمة من الكرامة الجمة" تأتي في وقت تواجه فيه أفغانستان العديد من التحديات ويعاني شعبها من تبعات الحرب على مدى عقود من الزمن. وقال السيد كرينبول: "إن القرار الأفغاني بدعم اللاجئين الفلسطينيين سيطرز بحروف من ذهب في تاريخ الأونروا. وهذه رسالة سنحملها حول العالم كمصدر إلهام للآخرين بضرورة الوقوف بثبات إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين، مما يمثل رمزاً يدل على أن العالم لم ينسهم".

وأعاد سفير أفغانستان في تركيا التأكيد على "الموقف التاريخي" لبلاده "بشأن فلسطين"، والذي جعل "القرار بتمويل الأونروا قراراً مهماً للغاية".

هذه المساهمة التي قدمتها أفغانستان تحمل رسالة قوية بالالتزام والتضامن من جانب بلد عانى شعبه طويلاً من الحروب والمصاعب. وهي تتزامن مع الخطوة الأخيرة المتمثلة في إنشاء صندوق وقفية تطويرية لصالح اللاجئين الفلسطينيين، والذي تم إقراره في مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي في الأسبوع الماضي.

وبهذه المناسبة، اجتمع المفوض العام كرينبول مع معالي وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني وأعرب له عن امتنانه العميق لهذا القرار المهم بدعم الأونروا.