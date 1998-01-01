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بوليتكنك فلسطين تستقبل منظمة العمل الدولية في فلسطين

الخميس 07 مارس 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبلت جامعة بوليتكنك فلسطين مدير منظمة العمل الدولية (ILO)  أ. منير قلبيو، وخبير السلامة والصحة المهنية في منظمة العمل الدولية د. أمين وريدات، وقد كان في استقبالهم رئيس الجامعة أ.د.عماد الخطيب، ونائب الرئيس لشؤون خدمة المجتمع د. محمد غازي القواسمي،  ومدير المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية  م. نافذ الشعراوي، حيث تناول الاجتماع مجموعة من القضايا التي توثق العلاقة ما بين جامعة بوليتكنك فلسطين ومنظمة العمل الدولية وخاصة أمور السلامة والصحة المهنية، وآلية مشاركة المركز الوطني الفلسطيني في تطوير منظومة  السلامة في فلسطين، ومشاركة المركز في فعاليات ونشاطات منظمة العمل.

حيث تطرق الخطيب إلى آلية التعاون في تطوير كلية الطب خاصة الطب المهني بمشاركة منظمة العمل والمركز الوطني الفلسطيني وجامعات خارجية كجامعات تركيا؛ حيث أبدى ممثل منظمة العمل الاهتمام في موضوع الطب المهني وآلية العمل على التشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة.

كما أكّد الوفد الضيف على أهميّة دعم المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية في نشر ثقافة السلامة وتدريب ذوي العلاقة، في ظل اعتماد الوزارة لقانون مشرفي السلامة والصحة المهنية، والعمل على تخريج أفواج مُختصة كمشرفي سلامة وصحة مهنية تلبي احتياجات وزارة العمل الفلسطينية.

 و في نهاية اللقاء تم عقد اجتماع في مقر المركز الوطني  لدراسة المناهج ووضع خطة لتنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية والارشادية المختصة في أمور السلامة والصحة المهنية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اعتماد مدير المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية عضواً في لجنة المناهج والمساقات لبرنامج مشرفي السلامة والصحة المهنية من قبل وزير العمل الفلسطيني.

#بوليتكنك فلسطين #منظمة العمل الدولية

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