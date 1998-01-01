فعالية لزراعة الأشتال الحرجية في محمية واد القف

الخليل / سما /

نفذت مديرية زراعة محافظة الخليل، اليوم الخميس، بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم وبمشاركة مدارس ترقوميا، وبيت كاحل، ورؤساء بلديتها، فعالية لزراعة الاشتال الحرجية في محمية واد القف تحت شعار "معا للحفاظ على محمية واد القف".

وأوضح مدير عام مديرية زراعة محافظة الخليل أسامة جرار، أهمية هذه الفعاليات لزيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على المحميات الطبيعية، وأكد ضرورة زراعة الأشجار كونها مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع حتى تبقى فلسطين خضراء، مؤكدا ان زراعة الاشتال هي تجذر بالأرض رغم الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم مدير التربية والتعليم الاستاذ عاطف الجمل، شكره إلى وزارة الزراعة وجميع المدارس المشاركة في الفعالية، مبينا ان هذا العمل يأتي من اجل دعم و صمود المزارعين في اراضيهم معتبرا هذا العمل جزءا من المقاومة الفلسطينية الشعبية.

ودعا رئيس اتحاد المعلمين السيد سائد رزيقات، الى تعميم فكرة الفعالية على كافة محافظات الوطن حتى نرى فلسطين خضراء وتكون بشكل تطوعي لنشر الفكرة على انحاء الوطن.