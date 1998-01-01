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3403 مواليد في غزة خلال شباط

الخميس 07 مارس 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
3403 مواليد في غزة خلال شباط


غزة / سما /

 أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن قطاع غزة شهد خلال شهر فبراير/ شباط الماضي ولادة 3403 أطفال، بمعدل 121 مولودًا في اليوم.

وأظهرت الإحصائية أن 50,20% من المواليد ذكور، بواقع 1708 مولود، مقابل 49,80% إناث بواقع 1695.

وأشارت إلى أن محافظة غزة سجلت 1233 مولودًا، فيما سجل مكتب خانيونس 713 مولودًا، و600 في الشمال، و469 في الوسطى، و388 في رفح.

فيما بلغت إحصائيات الوفيات 295 حالة في قطاع غزة، بواقع 59% ذكور، بواقع 174 حالة وفاة، مقابل 41% إناث بواقع 121 حالة وفاة.

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