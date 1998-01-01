  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يزعم: الكشف عن خلية لحماس من غزة تعمل على تجنيد الفلسطينيين في الضفة

الخميس 07 مارس 2019 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: الكشف عن خلية لحماس من غزة تعمل على تجنيد الفلسطينيين في الضفة


القدس المحتلة / سما /

زعم موقع 0404 العبري، إن قوات الاحتلال كشفت عن خلية تابعة لحركة حماس من مبعدي صفقة شاليط إلى قطاع غزة، تعمل من أجل إنشاء بنية تحتية تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية وتجنيد عناصر يقومون بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

وبحسب زعم الموقع، فإن حماس دفعت لعناصرها في الضفة مبالغ من الأموال للتعليم وقضاء بعض الاحتياجات الشخصية، كنوع من محاولة زيادة ارتباطهم بالحركة.

ووفقا للموقع، فإن قوات الاحتلال تمكنت من إيقاف الخلية قبل تنفيذها أي عمليات ضد أهداف إسرائيلية، مشيرا أن من يقف خلفها هما الأسيران المحرران المبعدان إلى غزة نضال حامد ونضال النجار.

الأكثر قراءة اليوم

أبو ظريفة لـ"سما": الوفد المصري سيعود غدا حاملا الموقف النهائي ومفاجآت مرتقبة سنتركها للميدان

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول"

ديختر: سنضطر للعمل عسكرياً في غزة ولا يوجد أيّ حل آخر

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال والطائرات الحربية تقصف جنوب القطاع

إبعاد "القائمة الموحدة" عن انتخابات الكنيست لهذا السبب

عائلة الجندي غولدن لنتنياهو: ما هو ثمن إعادة الجنود من قطاع غزة؟

بالصور.. 5 اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق غزة

الأخبار الرئيسية

11

صور: هنية يستقبل حنا ناصر.. الحية: جاهزون للذهاب الآن لانتخابات تشريعية ورئاسية

الشعبية: فرض الجهات المسؤولة في غزة مزيدا من الضرائب تضرب صميم مجتمع المقاومة

كان العبرية: مفاوضات أردنية إسرائيلية حول باب الرحمة وحل مؤقت لحل الأزمة

حدود

قناة عبرية: مقامرة حماس في غزة قد تصبح غير مربحة للحركة

700x414

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال والطائرات الحربية تقصف جنوب القطاع