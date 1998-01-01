الاحتلال يزعم: الكشف عن خلية لحماس من غزة تعمل على تجنيد الفلسطينيين في الضفة

القدس المحتلة / سما /

زعم موقع 0404 العبري، إن قوات الاحتلال كشفت عن خلية تابعة لحركة حماس من مبعدي صفقة شاليط إلى قطاع غزة، تعمل من أجل إنشاء بنية تحتية تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية وتجنيد عناصر يقومون بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

وبحسب زعم الموقع، فإن حماس دفعت لعناصرها في الضفة مبالغ من الأموال للتعليم وقضاء بعض الاحتياجات الشخصية، كنوع من محاولة زيادة ارتباطهم بالحركة.

ووفقا للموقع، فإن قوات الاحتلال تمكنت من إيقاف الخلية قبل تنفيذها أي عمليات ضد أهداف إسرائيلية، مشيرا أن من يقف خلفها هما الأسيران المحرران المبعدان إلى غزة نضال حامد ونضال النجار.