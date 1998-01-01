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صور: هنية يستقبل حنا ناصر.. الحية: جاهزون للذهاب الآن لانتخابات تشريعية ورئاسية

الخميس 07 مارس 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: هنية يستقبل حنا ناصر.. الحية: جاهزون للذهاب الآن لانتخابات تشريعية ورئاسية


غزة / سما /

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، في مكتبه، بمدينة غزة.

وتركزت المباحثات بين هنية وناصر، الذي وصل إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، عبر معبر "بيت حانون" (إيرز)، حول الانتخابات التشريعية.

ورافق رئيس اللجنة الانتخابات، في زيارته، عدد من مساعديه ممّن حضروا الاجتماع مع هنية ومجموعة من قادة حركة "حماس".

من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن حركته جاهزة فورًا لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس المحتلتين، "للخروج من الحالة الوطنية الراهنة".

وقال الحية في مؤتمر صحفي عقب لقاء ناصر مع هنية بمكتبه في مدينة غزة "نحن في حماس من حيث المبدأ مع إجراء انتخابات للخروج من الحالة الوطنية الراهنة والتداول السلمي للسلطات".

وأوضح الحية أن الانتخابات هي "المدخل الطبيعي والتجربة الديمقراطية التي نؤمن بها، فإما أن تكون الانتخابات المدخل للحالة الوطنية للخروج منها أو نتيجة لتوافق وطني وتطبيق لاتفاقيات موقعة، وتشكيل حكومة والذهاب بعد ذلك للانتخابات".

ورحّب بأعضاء لجنة الانتخابات المركزية، مثمّنًا "جهودهم المتواصلة التي لمسناها بكل المحطات، ودورهم الوطني والشفاف".

وبيّن الحية أن رئيس اللجنة حنا ناصر عرض على حركته موقف الرئيس محمود عباس وهو التوجه لإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدًا على موقف حماس الإيجابي من الانتخابات بشكل عام.

وأضاف "قلنا لحنا لينقل ذلك للرئيس عباس؛ نرى أن الأنسب والأفضل والتوجه الحقيقي للوضع الراهن هو الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس، ونحن جاهزون لها الآن وليحدد موعدها، وانتخابات مجلس وطني يجرى الاتفاق عليه لاحقا".

وأعرب الحية عن أمله أن يستجيب الرئيس عباس لذلك؛ "لنواجه معًا تحديات القضية الفلسطينية، والاحتلال في القدس والخان الأحمر وهو يعصف بأسرانا، ويحاول تطبيق صفقة القرن.. قضيتنا تحتاج لوحدة حقيقة".

وأكد جهوزية حماس للتعامل مع نتائج هذه الانتخابات بكل رحابة صدر واطمئنان، والاعتراف بها على قاعدة تحقيق الشفافية والنزاعة.

من جهته بيّن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أنه تلقّى أفكارا إيجابية من حركة حماس خلال لقائه مع رئيس الحركة إسماعيل هنية، موضحًا أنه سينقلها للرئيس محمود عباس.

وأعرب ناصر عن أمله أن تساعد الانتخابات القادمة- إن حصلت انتخابات- في "حل الانفصال أو الانقسام؛ وإن حصل ذلك ستعيش فلسطين مرة أخرى معركة متكاملة ضد الاحتلال وليس معركة ضد الضفة وغزة".

وأضاف "جئنا لمحاولة أن تكون الانتخابات طريق مناسبة لفك هذه العزلة بين قطاع غزة والضفة، هذا العمل هو عمل سياسي؛ لكننا قبلنا بهذا الدور لإنهاء الصراع بين حماس وفتح..نأمل أن تكلل جهودنا بالنجاح وتتم الانتخابات بالطريقة المناسبة".

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