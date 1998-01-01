غزة: جمعية أصحاب المخابز توضح أسباب تقليص وزن ربطة الخبز

غزة / سما /

قال رئيس جمعية أصحاب المخابز عبد الناصر العجرمي، إن تقليص وزن ربطة الخبز في قطاع غزة يعود لارتفاع أسعار القمح عالميًا منذ أغسطس الماضي.

وذكر العجرمي أنه تم تقليص وزن الربطة من 3 كيلو إلى 2 كيلو و850 غرام بنسبة 5% فقط.

وأوضح أن سعر طن القمح ارتفع عالميًا من 220 دولار إلى 280 دولار، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع انعكس على قطاع غزة ما أدى لارتفاع سعر كيس الطحن من 68 شيكل إلى 83 شيكل.

وقال إن الجمعية طالبت وزارة الاقتصاد برفع سعر ربطة الخبز إلى 8 شيكل لتعويض ارتفاع أسعار الطحين لكنها رفضت ذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة لمواطني القطاع.

وأشار العجرمي إلى أن الوزارة أوجدت حلا وسطا بتقليص وزن ربطة الخبز من 3 كيلو غرام إلى 2.850 كلغم، مبينا أن تخفيص وزن الربطة بنسبة 5% لا يوازي ارتفاع أسعار الطحين 15%.

ولفت إلى الوزارة لديها دراسات ومعادلات إنتاج، وهي تعلم أن ربطة الخبز أصبحت تكلف المخابز 7 شواكل وهو ثمنها بيعها الآن.

وذكر العجرمي أن الوزارة ألغت فرض الضرائب على القمح والطحين المستورد إلى قطاع غزة حرصًا على عدم ارتفاع الأسعار لكن الارتفاع هذه المرة كان عالميًا.

وقال إن تخفيض وزن الربطة هو هامش الربح لدى المخابز حتى لا تنكسر وتغلق، مضيفا: "بالنسبة لنا هذا الحل غير منصف لكننا سنتحمل بما أننا جزء من هذا الشعب".