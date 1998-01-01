الحساينة: طرح عطاء تنفيذ برج المجمع الإيطالي في غزة

غزة / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عن طرح عطاء تنفيذ برج المجمع الإيطالي في غزة، وتقدم ملموس في مشاريع المنحة الإيطالية للإعمار.

وقال الحساينة في بيان صحفي، اليوم الخميس، "إن تقدما ملموسا في مشاريع المنحة الإيطالية خاصة مشروع إنشاء (75) وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى، وهو عبارة على ثلاث حزم تشتمل 11 عمارة سكنية، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجري أعمال التقطيع الداخلي لعدد من الوحدات السكنية، وتم البدء بترميم وإعادة تأهيل عدد أربع أبراج سكنية في حي الندى شمال القطاع.

وأعرب الحساينة باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بالشكر للحكومة الإيطالية على دعمها أبناء شعبنا الفلسطيني.

يشار إلى أن مشاريع المنحة الإيطالية بقيمة (16.5 مليون يورو) شملت إعادة ترميم البنايات المتضررة بشكل جزئي في حي الندى في شمال القطاع، وتنفيذ مشروع إنشاء (111) وحدة سكنية والبنية التحتية والموقع العام لحي الندى، وكذلك إعادة تأهيل البنايات المتبقية، إضافة إلى إعادة اعمار برج المجمع الإيطالي بغزة.