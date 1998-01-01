  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحساينة: طرح عطاء تنفيذ برج المجمع الإيطالي في غزة

الخميس 07 مارس 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة: طرح عطاء تنفيذ برج المجمع الإيطالي في غزة


غزة / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عن طرح عطاء تنفيذ برج المجمع الإيطالي في غزة، وتقدم ملموس في مشاريع المنحة الإيطالية للإعمار.

وقال الحساينة في بيان صحفي، اليوم الخميس، "إن تقدما ملموسا في مشاريع المنحة الإيطالية خاصة مشروع إنشاء (75) وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى، وهو عبارة على ثلاث حزم تشتمل 11 عمارة سكنية، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجري أعمال التقطيع الداخلي لعدد من الوحدات السكنية، وتم البدء بترميم وإعادة تأهيل عدد أربع أبراج سكنية في حي الندى شمال القطاع.

وأعرب الحساينة باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بالشكر للحكومة الإيطالية على دعمها أبناء شعبنا الفلسطيني.

يشار إلى أن مشاريع المنحة الإيطالية بقيمة (16.5 مليون يورو) شملت إعادة ترميم البنايات المتضررة بشكل جزئي في حي الندى في شمال القطاع، وتنفيذ مشروع إنشاء (111) وحدة سكنية والبنية التحتية والموقع العام لحي الندى، وكذلك إعادة تأهيل البنايات المتبقية، إضافة إلى إعادة اعمار برج المجمع الإيطالي بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

أبو ظريفة لـ"سما": الوفد المصري سيعود غدا حاملا الموقف النهائي ومفاجآت مرتقبة سنتركها للميدان

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول"

ديختر: سنضطر للعمل عسكرياً في غزة ولا يوجد أيّ حل آخر

وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل قطاع غزة

إبعاد "القائمة الموحدة" عن انتخابات الكنيست لهذا السبب

الاحتلال يصيب جرافة كانت تعمل على تشييد نقطة للضبط عند حدود وسط قطاع غزة

عائلة الجندي غولدن لنتنياهو: ما هو ثمن إعادة الجنود من قطاع غزة؟

الأخبار الرئيسية

الشعبية: فرض الجهات المسؤولة في غزة مزيدا من الضرائب تضرب صميم مجتمع المقاومة

كان العبرية: مفاوضات أردنية إسرائيلية حول باب الرحمة وحل مؤقت لحل الأزمة

حدود

قناة عبرية: مقامرة حماس في غزة قد تصبح غير مربحة للحركة

واللا العبري : من يوم الأرض الي ذكرى النكبة .. تواريخ قد تشعل المناطق الفلسطينية

700x414

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال والطائرات الحربية تقصف جنوب القطاع