5 أندية بإمكانها تحقيق الثلاثية هذا الموسم

وكالات / سما /

يُعتبر الفوز بجميع الألقاب الممكنة، بما فيها دوري أبطال أوروبا، حلماً يُراود جل أندية القارة العجوز خلال الموسم الجاري، لكن خمسة فرق فقط بإمكانها مُعانقة هذا الإنجاز الذي لم تُلامسه سوى أيادٍ قليلة في تاريخ كرة القدم.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي أحد أبرز المرشحين للتتويج بجميع الألقاب الممكنة هذا الموسم، لكن خروجه المفاجئ والمزلزل من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد، بدد جميع الأحلام التي تجيش بها.

وبانتصار بورتو على روما بثلاثة أهداف مقابل هدف، أصبح بإمكان الفريق البرتغالي التتويج بالثلاثية، على اعتبار أنه ينافس على جميع الألقاب المتاحة أمامه بما فيها الثنائية المحلية (الدوري والكأس).

وبعد فوزه على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، بات بإمكان آياكس أمستردام الفوز بجميع الألقاب المتاحة خلال الموسم الجاري، مع الإشارة إلى أنه يعد أحد الأندية السبعة التي لامست هذا الإنجاز، وكان ذلك في عام 1971.

وفي إنجلترا، يمتلك مانشستر سيتي فرصاً كبيرة للتتويج بالثنائية المحلية، لكن حلم الثلاثية سيبقى مرهوناً بما سيفعله الفريق في دوري أبطال أوروبا، مع العلم أنه وضع قدماً في ربع النهائي ما لم تحدث أي مفاجآت.

أما في إسبانيا، فإن برشلونة هو المرشح الوحيد للفوز بالثلاثية، التي يُعتبر أول فريق ينجح في الظفر بها مرتين، وحدث ذلك في عامي 2009 و2015.

وفي ألمانيا، لا يزال بايرن ميونخ يحلم بالفوز بالثلاثية، فقد اعتاد خلال المواسم الأخيرة على الاستحواذ على الألقاب المحلية، لكنه غاب عن منصات التتويج قارياً.