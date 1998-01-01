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طريقة التعامل مع شعرك المجعد يوم زفافك

الخميس 07 مارس 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
طريقة التعامل مع شعرك المجعد يوم زفافك


وكالات / سما /

تسريحات الشعر من أساسيات العروس التي توليها إهتمام بالغ، فهي التي تعطي إطلالة مميزة للعروس، وتبذل قصارى جهدها للظهور في أبهى صورها في هذه المناسبة الهامة.
ومن المعروف أن اختيار تسريحة مناسبة ليوم الزفاف بالنسبة للمرأة ذات الشعر المجعد ليس بالأمر السهل، لذا فقد أورد موقع برايدز الإلكتروني، قائمة ببعض التسريحات الجميلة لصاحبات الشعر المجعد، على النحو التالي:

１- الضفيرة الجانبية المجعدة

يُنصح بها للنساء ذوات الشعر الطويل، وتعتمد على طريقة تجعيد الشعر متعدد الطبقات، وتكسيرات الشعر المجعدة والمتدرجة.

２- ذيل الحصان المجعد

تعتمد على تصفيف الشعر وتجعيده ليتدفق على الظهر مثل الشلال.

３- الشعر المجعد مع تاج من الزهور

ينصح بوضع تاج من الزهور على الشعر المجعد المنسدل على الكتفين، عند إقامة حفل الزفاف إلى جانب البحر، لإضفاء لمسة حورية البحر على تسريحتك.

４- التجعيد الناعم

يمثل أسلوب تجعيد الشعر الناعم والبسيط خياراً مثالياً للعرائس اللواتي يتحلين بالرومانسية.

５- تسريحة الشعر المجعد القصير

إن كان طول شعرك ينتهي عند كتفيك استخدمي دبابيس فضية أو ذهبية لإبعاد شعرك عن وجهك.

#الشعر

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