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الاحتلال يعتقل (13) مواطناً من الضّفة

الخميس 07 مارس 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (13) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة جنين، وهم: خالد عبد الكريم جرادات، رأفت تيسير أبو حماد، ماضي سميح الكيلاني، إيهاب جميل سلامة ووسام إياد حنون.

واعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة قطنّة شمال غرب القدس، وهم: كريم حسن شماسنة، محمد أحمد فقيه وأحمد زياد باجس شماسنة، بالإضافة إلى المواطنين: أشرف صلاح البدارينونسيبة أحمد البدارين من الخليل، وعمر قوار ومحمد رائد شمروخ من بيت لحم، ومجدي شوقي منصور من رام الله.

#الاحتلال

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