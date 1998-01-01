الاحتلال يعتقل (13) مواطناً من الضّفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (13) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة جنين، وهم: خالد عبد الكريم جرادات، رأفت تيسير أبو حماد، ماضي سميح الكيلاني، إيهاب جميل سلامة ووسام إياد حنون.

واعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة قطنّة شمال غرب القدس، وهم: كريم حسن شماسنة، محمد أحمد فقيه وأحمد زياد باجس شماسنة، بالإضافة إلى المواطنين: أشرف صلاح البدارينونسيبة أحمد البدارين من الخليل، وعمر قوار ومحمد رائد شمروخ من بيت لحم، ومجدي شوقي منصور من رام الله.