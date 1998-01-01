القواسمي : ترامب ونتانياهو قررا تجويع أطفال فلسطين لكسر الارادة السياسية

رام الله / سما /

اكدت حركة فتح أن ترامب ونتانياهو قررا تجويع الاطفال في فلسطين، وضرب حصار اقتصادي شامل بهدف كسر الارادة السياسية وانتزاع تنازلات متعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني، مشددة على أن حقوق شعبنا وعلى رأسها القدس وقضية اللاجئين غير خاضعة في قاموس حركة فتح للمساومة او التنازل ومستعدون للصمود والصبر والتعبير بكل قوة عن موقف الرجال الحاملين لامانة القدس والارض والشهداء الأكرم منا جميعا والأسرى الابطال

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي، أن شعبنا الفلسطيني أصيل وعظيم، وقد قدم مئات الالف من أبناءه وخيرة قيادته من أجل الحرية والاستقلال والدولة الناجزة وعاصمتها القدس، ولا يرضى بأن يقايض الحقوق بالدولار مهما عظمت الضغوطات على كافة المستويات، وأن الرئيس محمود عباس و فتح من خلفه والاغلبية الساحقة من شعبنا العظيم الوطنيين جاهزون للتصدي والدفاع عن حقوق شعبنا مهما كلف ذلك من ثمن

وأوضح القواسمي ان ترامب ونتانياهو مسؤولين بشكل مباشر عن تجويع أطفال فلسطين، وعن نقص الدواء في المستشفيات بعد قراراتهم المتتالية من ترامب بقطع كافة المساعدات عن الشعب الفلسطيني وعن وكالة الغوث، ومن نتانياهو بعد قراره بسرقة مئة وخمسين مليون دولار من أموال وقوت شعبنا