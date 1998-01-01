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دنيا بطمة تهاجم حلا الترك من جديد

الخميس 07 مارس 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
دنيا بطمة تهاجم حلا الترك من جديد


وكالات / سما /

انتشر فيديو جديد للفنانة المغربية دنيا بطمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استعادت فيه توترعلاقتها بأبناء زوجها حلا الترك وشقيقيها ووالدتهم منى السابر.

وقالت أنها قامت بتربية أولاد زوجها، لافتة إلى أن حكم القضاء هو ما أدى إلى انتقالهم إلى منزل والدهم.

وكشفت أنّها تعرضت للكثير من الظلم في تلك المرحلة وأنها واجهت الكثير من الاتهامات ومنها تشتيت العائلة. وأضافت: “حسبنا الله ونعم الوكيل، يمهل ولا يهمل”.

يذكر أن الفنانة دنيا بطمة علقت على تجاهل إبنة زوجها حلا الترك لذكر طفلتها غزل خلال الحديث عن أسرتها في حلقة من برنامج الواقع “حلا”، مشيرة إلى أن ابنتها لا تحتاج إلى ذلك.

#دنيا بطمة #حلا الترك

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