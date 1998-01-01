كان العبرية: مفاوضات أردنية إسرائيلية حول باب الرحمة وحل مؤقت لحل الأزمة

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن اتفاق أردني إسرائيلي يتبلور حول إنهاء حالة التوتر في مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

ووفقاً لموقع "ريشت كان" العبري، قال مصدر أردني أن مفاوضات جدية تدور بين الأردن وإسرائيلي، للوصول لاتفاق ينهي حالة التوتر القائم في مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وأضاف المصدر الأردني، أن الإطار العام للتفاهمات يقوم على أساس السماح للأوقاف في المسجد الأقصى إدخال المواد اللازمة لإعادة تأهيل الموقع، ولا خلاف على طبيعة أعمال التأهيل في المكان، كون الحديث يتعلق بقضايا فنية

وأشار المصدر الأردني، إلى أنه على كل الأحوال، فإنه لن يُسمح للمصلين المسلمين، من دخول "باب الرحمة"، عندما يبدأ العمل في الموقع.