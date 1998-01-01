طائر "يفجر" طائرة عسكرية أميركية بـ200 مليون دولار

وكالات / سما /

نقل موقع "بيزنس إنسايدر" مقطع فيديو مثير يظهر لحظة تعرض طائرة عسكرية من نوع "بوينغ سي-17" لهجوم طائر في منطقة أفالون الأسترالية.

وقال المصدر إن الطائرة الأميركية كانت ستشارك في عرض جوي خلال معرض أفالون للطيران، قبل أن تواجه حادثا غير متوقع.

وحين شرعت الطائرة في الإقلاع، ارتطم طائر كان يحلق في السماء بالمحرك، مما أدى إلى انفجاره في الحال بشكل قوي.

وألغى ربان الطائرة عملية الإقلاع وعاد إلى التوقف على المدرج، من أجل إخضاع المحرك لعملية تفتيش.

ولم تعرف بعد حالة الطائرة، التي تزيد تكلفتها عن 200 مليون دولار، إذ لا تزال تخضع للتفتيش والصيانة.

وقال "بيزنس إنسايدر" إن ارتطام طائر بمحرك الطائرة يخلف في العادة آثارا مدمرة.

ويعرف مطار أفالون بالصقور التي تحلق بجانب المدرجات، مما يجعل الطائرات دائما تواجه هذا النوع من الحوادث.