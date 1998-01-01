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عملاق برازيلي يتحدى هالك الإيراني: سأفصل رأسك عن جسمك

الخميس 07 مارس 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عملاق برازيلي يتحدى هالك الإيراني: سأفصل رأسك عن جسمك


وكالات / سما /

تلقى ساجد غريبي، العملاق المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بلقب "هالك الإيراني"، تحديا من البرازيلي روماريو دوس سانتوس ألفيس، لخوض نزال في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

ويحظى غريبي بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 430 ألف متابع على "إنستغرام".

ولا يتعدى طول "هالك" الإيراني 1.85 مترا، لكنه معروف بقوامه الضخم وعضلاته القوية التي يستعرضها على الدوام في صور على مواقع التواصل.

وطلب لاعب كمال الأجسام البرازيلي ألفيس من غريبي الاستعداد لملاقاته في نزال قائلا: "سأرفع وزني إلى 120 كيلوغرام، وأنت عليك أن تخفضه ليصل لذلك الوزن كي نتقابل في نزال عادل"، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

وهدد الرياضي البرازيلي غريبي قائلا: "سأفصل رأسك عن جسدك".

#هالك الإيراني

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