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رجل يضرم النار في بناء سكني لهدف رومانسي!

الخميس 07 مارس 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجل يضرم النار في بناء سكني لهدف رومانسي!


وكالات / سما /

أسعف خمسة أشخاص إلى المستشفى إثر إقدام رجل على افتعال حريق خطير في بناء تسكنه حبيبته السابقة، في "خطة رومانسية" لمصالحتها وإعادة إحياء علاقتهما من جديد.

وتقوم خطة الرجل على إضرام النيران بالبناء السكني بشكل مفتعل، ومن ثم إنقاذ السكان بنفسه، ليبدو بمظهر البطل في عيني حبيبته السابقة، إلا أن خطته باءت بالفشل الذريع، وأودعته السجن لخمس سنوات.

وجرت الحادثة الرهيبة في مدينة أومسك الروسية، الواقعة في منطقة سيبيريا، عندما قرر الرجل القيام بخطته بعد رفض الفتاة الرجوع إليه، بعد عدة محاولات قام بها.

وكان الفاعل ثملا عندما أقدم على افتعال الحريق في غرفة مرافق البناء، ليفشل لاحقا في نقل النيران إلى باقي أنحاء المبنى، ما دفع السكان للاتصال بفرق الإطفاء عند ملاحظتهم الحريق، حيث تم إسعاف خمسة أشخاص، بينهم طفلان تسمما بغاز أول أكسيد الكربون.

كما قامت الشرطة في وقت لاحق بتوقيف "العاشق الرومانسي" في مقهى ليس ببعيد عن البناء المحترق، في حين فتح تحقيق جنائي حول الحادثة التي صنفتها السلطات كـ "فعل شغب".

#النار #المستشفى

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