"العليا" تصدر قرارا بمنع دفن الشهيد فارس بارود في مقابر الارقام

القدس المحتلة / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت قرارًا يقضي بعدم دفن الأسير الشهيد فارس بارود من قطاع غزة، الذي استشهد قبل شهر في سجون الاحتلال، لحين البتّ النهائي في الالتماس المقدم من قبل الهيئة فيما يتعلق باسترداد جثمانه.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن القرار جاء بعد رفض شرطة الاحتلال تسليم الجثمان بعد انتهاء عملية التشريح في معهد الطب العدلي ابو كبير، رغم وجود قرار محكمة رسمي بذلك، مضيفة ان "المحكمة الإسرائيلية تساوقت مع رغبة الشرطة، ورفضت تسليم الجثمان أو التصرف به بشكل مؤقت".

وكانت الهيئة كشفت قبل حوالي ثلاثة أسابيع عن نتائج تشريح الأسير الشهيد بارود والتي تفيد بتعرضه لالتهاب الكبد الوبائي C وجلطة قلبية وفشل كلوي مزمن، وذلك نقلاً عن مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني الدكتور ريان العلي، الذي شارك في عملية تشريح الجثمان.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود من قطاع غزة، اعتقل في آذار 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، توفيت والدته دون أن تراه، واستشهد بتاريخ 6 من الشهر الجاري داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، إثر تدهور حالته الصحية.