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هواوي تشن هجوما مضادا وترفع دعوى ضد واشنطن

الخميس 07 مارس 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تشن هجوما مضادا وترفع دعوى ضد واشنطن


وكالات / سما /

أعلنت شركة هواوي، الخميس، أنها رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفدرالية الأميركية من شراء منتجاتها وخدماتها.

وتفتح بذلك مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة جبهة قضائية ضد اتهام واشنطن لها بالتجسس.

وقال غوو بينغ، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، في بيان، إن "الكونغرس الأميركي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرر القيود التي فرضها على منتجات هواوي".

وخلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المجموعة في شينزين جنوبي البلاد، اتهم المسؤول في شركة هواوي الحكومة الأميركية بقرصنة خوادم هواوي وسرقة رسائل إلكترونية خاصة بها.

وقال غوو إن الحكومة الأميركية "قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا"، من دون أن يقدم أي دليل على هذه الاتهامات.

وفي مطلع العام أطلقت هواوي، ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، حملة لدحض الاتهامات الأميركية الموجهة إليها، ومفادها أن الحكومة الصينية يمكنها التسلل إلى معدات الاتصالات الخاصة بالمجموعة الصينية.

ومنعت الإدارة الأميركية مجموعة هواوي الرائدة في تكنولوجيا 5 جي من المشاركة في نشر شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة، محذرة من مخاطر ذلك على أمنها القومي.

وتحض واشنطن حلفاءها الغربيين على مقاطعة المجموعة الصينية في الوقت الذي تستعد دول عدة لتركيب مكونات تكنولوجيا الجيل الخامس الجديدة.

وتوفر هذه الخدمة سرعة أكبر في الاتصال، وقدرات أكبر للشركات، وإمكانية توفير خدمات جديدة مستقبليا، على غرار السيارات الذاتية القيادة.

#هواوي

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