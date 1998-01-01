آلام أسفل الظهر قد يكون سببها نفسي

وكالات / سما /

قال البروفيسور بيرند كلادني إن آلام أسفل الظهر، التي لا ترجع إلى سبب عضوي مثل الالتهابات، قد يكون سببها نفسي، مثل التوتر والقلق والغضب.

وأوضح الأمين العام للجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات العظام أن التوتر يمكن مواجهته عن طريق تقنيات الاسترخاء، مثل تدريب التحفيز الذاتي أو استرخاء العضلات التدريجي.

كما يمكن محاربة التوتر من خلال ممارسة الرياضة، مثل الجري أو ركوب الدراجات الهوائية. وإذا تم التحقق من أن المريض يعاني من مشاكل نفسية لا يستطيع حلها بنفسه، فيتعين عليه حينئذ استشارة طبيب نفسي.