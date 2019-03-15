الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي يعلن هيئته العامة مطلع أيار

رام الله / سما /

عقد الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي جلسته العادية الثالثة في مقرة باللجنة الاولمبية الفلسطينية بمدينة البيرة وناقش عديد القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات والتوصيات .

وقدم نائب رئيس الاتحاد عمر الجعفري تقريرا مفصلا عن نتائج الاتصالات مع رئيس الاتحاد اسامه فلفل واتخذ عددا من القرارات بهذا الخصوص .

واقر مجلس الاتحاد مسودة النظام الاساسي للاتحاد وغلق الملف بالتشاور مع رئيس الاتحاد وبعد اتخاذ الخطوات الضرورية في موعد اقصاه 15/3/2019

وبناء على ما تقدم كلف الزميل ياسين الرازم مسئول ملف العضوية في الاتحاد بفرز طلبات العضوية والاتصال بالزملاء الذين لم يستوفوا شروط تقديم طلباتهم على ان يكون ذلك في موعد اقصاه 1/4/2019 ، وقد حدد المجلس يوم الاربعاء 1/5/2019 كموعد نهائي لاعلان اسماء الهيئة العامة للاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي .

تقرر توجيه كتاب شكر الى اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية على توفير مقر للاتحاد في اللجنة الاولمبية الفلسطينية بالبيرة .

اخذ مجلس ادارة الاتحاد علما بتهنئة رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد القادر لرئيس الاتحاد اسامه فلفل .

بعد التشاور والتنسيق مع رئيس الاتحاد تقرر تسمية عضو مجلس ادارة الاتحاد وائل الشيوخي عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الذي سيعقد جلسة له في عمان في الفترة بين 27/4/2019 ولعاية 28/4/2019 . كما تم الاتفاق على تسمية الصحفي غازي غريب للمشاركة في عيد الاعلامين العرب في عمان .

تقرر تكليف عضو الاتحاد ملاك منصور بالاتصال بالعضو اشرف مطر لتنسيق الخطوات المتعلقة بنشر الاخبار على موقع الاتحاد ، كما تم تكليفها بمتابعة الاتصالات الخارجية في عدد من القضايا الهامة.