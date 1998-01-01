خدمات جباليا والصداقة يلتقيان اليوم على كأس السوبر

غزة / سما /

يفتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة موسمه الجديد 2019، مساء الخميس، بإقامة مباراة كأس السوبر بين خدمات جباليا، بطل الدوري الممتاز، وغريمه التقليدي الصداقة المتوج بلقب بطولة الكأس، والتي ستحمل اسم الراحل سمير قدوم من أقدم لاعبي الطائرة في القطاع برعاية مؤسسة "أمواج" الرياضية.

ومن المقرر أن تزحف جماهير من جماهير الناديين الكبيرين وعشاق اللعبة عند الساعة السادسة والنصف صوب صالة الشهيد سعد صايل لمتابعة المواجهة الساخنة بين البطلين اللذين استعدا جيداً، خاصة شباب جباليا الذي أسند المهمة للخبير خالد ابو القمصان. وقال عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونائب رئيس اتحاد اللعبة إن الأخير استعد جيداً لإطلاق الموسم الجديد، ضمن جهوده لنشر هذه اللعبة الشعبية، داعياً الاندية الاستعداد للموسم ببذل مزيد من العرق لتقديم أفضل العروض بما فيهم الناديان المتأهلان للأضواء.

وذكر أن إطلاق اسم قدوم على البطولة، يأتي تقديراً لدوره في تطوير اللعبة، حيث شغل عضوية الاتحاد، ورئاسة لجنة الحكام، مشيراً إلى أن الاتحاد سيقوم بتكريم أسرة الراحل، والتي بدورها ستقوم بتتويج اللاعبين والمشاركين في هذه الاحتفالية.