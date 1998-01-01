منتخب الشاطئية يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة تايلاند

غزة / سما /

خاض منتخب الشاطئية الفلسطيني آخر تدريباته في العاصمة التايلاندية "بانكوك", استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وحرص المدير الفني عماد هاشم على تحفيز اللاعبين بشكل كبير في التدريب الأخير, لضمان الاستعداد الكامل لمواجهة تايلاند الخميس.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الشاطئية ثاني مبارياته مع أفغانستان السبت المقبل, بينما يتحدى ماليزيا الاثنين.

يشار إلى أن منتخب الشاطئية الفلسطيني يضم 12 لاعبا هم: فادي جابر، وإياد أبو دياب، وفادي العراوي، وميسرة البواب، وإياد النبريص، ومحمد السدودي، ومحمد حسان، ومحمود النيرب، وعلاء عطية، وإسلام أبو عبيدة، وأحمد اللولحي، ويوسف شلدان.