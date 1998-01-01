  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى للدراسات: إدارة السجون تصعد من خطواتها التعسفية اتجاه الأسيرات

الخميس 07 مارس 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار/مارس من كل عام، المؤسسات الحقوقية والانسانية والدولية التى تعمل في شؤون المرأة بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات الصارخة بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية .

وبين الباحث المختص في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة  أن إدارة السجون تقوم بعشرات الانتهاكات التى لا تعد ولا تحصى بهدف التضييق على الأسيرات كسياسة الاستهتار الطبى ، والتفتيشات والاقتحامات، وعدم السماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي ، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجون خلال الاعتقال والتحقيق وفى السجون وأثناء النقل في البوسطة .

وأضاف د. حمدونة أن هناك اجراءات عقابية مشددة بحقهن لم تنقطع في سجن الدامون، كالغرامات ومنع الزيارات ، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية ، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية ، وفى بعض الأحيان عزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتى لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر ، بالاضافة للاكتظاظ لقلة مواد التنظيف ، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) والجامعة وعدم ادخال الكتب ، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات ، بالاضافة الى التقليص في كمية الطعام والخضار ، وسوء الحمامات الموجودة في خارج الغرف وعدم السماح لهن بدخولها إلا أثناء الفورة، ، ومشكلة الكهرباء المكشوفة ، والأسّرة العالية وغير ذلك من انتهاكات .

#الأسرى للدراسات #الأسيرات

الأكثر قراءة اليوم

أبو ظريفة لـ"سما": الوفد المصري سيعود غدا حاملا الموقف النهائي ومفاجآت مرتقبة سنتركها للميدان

ديختر: سنضطر للعمل عسكرياً في غزة ولا يوجد أيّ حل آخر

وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل قطاع غزة

تزوج هذه الحسناء.. تحصل "فورا" على 315 ألف دولار

الاحتلال يصيب جرافة كانت تعمل على تشييد نقطة للضبط عند حدود وسط قطاع غزة

عائلة الجندي غولدن لنتنياهو: ما هو ثمن إعادة الجنود من قطاع غزة؟

شاهد: مغنية تتعرض للضرب داخل غرفة نومها أثناء بث مباشر عبر انستغرام

الأخبار الرئيسية

حدود

قناة عبرية: مقامرة حماس في غزة قد تصبح غير مربحة للحركة

بوتفليقة

تريبون دو جنيف: بوتفليقة يعاني من أمراض عصبية وتنفسية وحالته الصحية تتطلب رعاية مستمرة

واللا العبري : من يوم الأرض الي ذكرى النكبة .. تواريخ قد تشعل المناطق الفلسطينية

700x414

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال والطائرات الحربية تقصف جنوب القطاع

صاروخ

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول"