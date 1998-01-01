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دي ليخت يستجيب للأخبار التي تربطه بأتلتيكو مدريد

الخميس 07 مارس 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي ليخت يستجيب للأخبار التي تربطه بأتلتيكو مدريد


وكالات / سما /

أفادت صحفية “ماركا” الإسبانية أن أتلتيكو مدريد انضم إلى سباق التعاقد مع المدافع الشاب لأياكس الهولندي ماتياس دي ليخت.

 

ويعرف أتلتيكو مدريد أنه سيضطر إلى تجديد دفاعه في الموسم المقبل، ويتعامل مع العديد من الخيارات لذلك. ومن المقرر أن يغادر دييجو جودين الفريق مجاناً في الصيف المقبل بعد فشل مفاوضات تمديد عقده، كما تنتظر إدارة الروخي بلانكوس نهاية الموسم لاستئناف مفاوضات تحسين عقد لوكاس هيرنانديز، الذي يهتم بايرن ميونخ بدفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ 80 مليون يورو.

أحد الأسماء التي يتم متابعتها من أتلتيكو مدريد هو دي ليخت، الذي تم متابعته عن قرب في أكثر من مباراة آخرها كان في سانتياجو بيرنابيو يوم الثلاثاء.

وسيواجه أتلتيكو مدريد منافسة قوية لضم الهولندي الدولي من أندية برشلونة، وباريس سان جيرمان, ويوفنتوس. ويملك اللاعب عقداً مع أياكس سمتد حتى2021، ولكنه أكد بالفعل أن ينوي المغادرة في الصيف المقبل.

واستجاب دي ليخت لهذه الأخبار بطريقة إيجابية، عبر بدء متابعته لنجمي أتلتيكو مدريد على الشبكات الاجتماعية، جودين، وخيمينيز.

#دي ليخت #أتلتيكو مدريد

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