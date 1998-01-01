نيمار يفتح النار على الحكام عقب إقصاء سان جيرمان

وكالات / سما /

فتح النجم البرازيلي نيمار النار على حكام مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد عقب الإقصاء من دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد الإنجليزي انتفاضة تاريخية بعد أن أسقط باريس سان جيرمان الفرنسي في عقر داره بنتيجة (1ـ3) في اللقاء المثير الذي جمعهما الأربعاء في غياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحجز مقعده في دور الثمانية.

وفي الوقت التي كانت تشير فيه النتيجة إلى تقدم مانشستر يونايتد بهدفين لواحد، وهي نتيجة كانت تضع سان جيرمان في ربع النهائي. كانت الساحرة المستديرة قاسية للغاية مع الفريق الباريسي عندما منحت تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعد أن لمست الكرة يد بريسنيل كيمبيمبي.

واعترض نيمار الذي غاب عن مباراة الذهاب والإياب اليوم بسبب الإصابة على صحة ضربة الجزاء، قائلا في انتقاد قوي للحكام الأربعة، عبر استوري انستجرام:” هذا عار ، لقد وضعوا 4 رجال ( يقصد الحكام ) لا يفهمون كرة القدم ، كيف يمكن أن تحتسب هذه اللقطة ضربة جزاء، كيف له أن يضع يده خلف ظهره؟