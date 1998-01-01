بورتو يقلب الطاولة على روما ويحجز معقده في ربع النهائي

وكالات / سما /

قلب بورتو البرتغالي الطاولة على روما الإيطالي حين تغلب عليه في ملعب الدراجاو (1ـ3) في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، متجاوزاً هزيمته في الأولمبيكو ذهاباً بهدفين لواحد، ليحجز مقعده في دور الثمانية.

وافتتح بورتو البرتغالي التسجيل أولاً عن طريق فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 26، إلا أن روما سيعود لتعديل النتيجة من نقطة الجزاء بهدف دانييلي دي روسي بعد 11 دقيقة فقط على هدف السبق لبورتو، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

في الشوط الثاني أدرك بورتو هدف التقدم في المباراة، والتعادل في مجموع المباراتين، وقعه موسى ماريجا في الدقيقة 53. وسيطرت نتيجة التعادل على ما تبقى من أطوار الشوط الثاني ليلجأ الفريقين إلى الأشواط الإضافية للحسم في هوية المتأهل إلى ربع النهائي بعد التعادل بثلاثة أهداف لمثلهما في مجموع المباراتين.

وواصل التعادل السيطرة على الشوط الأول من الوقت الإضافي، وفي الشوط الثاني ارتكب مدافع روما فلورينزي خطأً فادحاً حين شد لاعب بورتو البرتغالي من قميصه داخل منطقة جزاء روما ليتسبب في ضربة جزاء قررها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وتكفل أليكس تيليس بتحويل ضربة الجزاء بنجاح إلى هدف التأهل في الدقيقة 117 من عمر الشوط الإضافي. بالتالي يفوز بورتو بإجمالي نتيجة المباراتين (4ـ3) حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما (2ـ1)، ليعود الفريق البرتغالي إلى ربع نهائي التشامبيونز ليج لأول مرة منذ موسم 2014/2015.