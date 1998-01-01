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فيديو.. اليونايتد يدخل تاريخ دوري الأبطال بريمونتادا غير مسبوقة

الخميس 07 مارس 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اليونايتد يدخل تاريخ دوري الأبطال بريمونتادا غير مسبوقة


وكالات / سما /

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي ريمونتادا غير مسبوقة حين أطاح بمضيفه باريس سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء بثلاثة أهداف لواحد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا متجاوزاً هزيمته بهدفين لصفر ذهاباً في أولدترافورد.

وباغت “الشياطين الحمر” الجميع وتقدموا بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الثانية بقدم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي استغل تمريرة خاطئة من دفاع سان جيرمان ليقتنص الكرة ويراوغ بمهارة الإيطالي جانلويجي بوفون ويسكن الكرة في الشباك.

ولكن رد الباريسيين لم يتأخر كثيرا حيث أدرك الإسباني خوان بيرنات التعادل في الدقيقة 12 بعد أن حول تمريرة النجم كيليان مبابي من داخل المنطقة بسهولة داخل الشباك وهو خالي من الرقابة. إلا أن بوفون تسبب بخطأ فادح في منح التقدم للمان يونايتد في الدقيقة 30 بعد أن أخطأ في الإمساك بتسديدة ماركوس راشفورد من خارج المنطقة لترتد الكرة أمام لوكاكو ليسكن الكرة في الشباك ويعيد الأمل للفريق الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني، خطف مانشستر يونايتد هدف التأهل في الدقائق الأخيرة من ضربة جزاء منحها الحكم للضيوف بعد الاستعانة بتقنية الفار التي أكدت أن الكرة لمست يد كيمبيمبي داخل منطقة الجزاء.

وبعبوره لدور ربع النهائي يكون الشياطين الحمر أول فريق في تاريخ أدوار خروج المغلوب يعود في النتيجة ويتأهل بعد خسارته على أرضه ذهاباً بهدفين لصفر أو أكثر.

#مانشستر يونايتد #دوري الأبطال

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