  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

واللا العبري : من يوم الأرض الي ذكرى النكبة .. تواريخ قد تشعل المناطق الفلسطينية

الخميس 07 مارس 2019 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري : من يوم الأرض الي ذكرى النكبة .. تواريخ قد تشعل المناطق الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

كتب المحلل العسكري بموقع "والا" العبري، "أمير بوخبوط"، صباح اليوم الخميس، أن هناك مجموعة من التواريخ والمناسبات الفلسطينية، التي ستشعل الحلبة الفلسطينية، خلال الأسابيع والشهور القادمة.  

وقال المحلل الإسرائيلي، إن هذه التواريخ والمناسبات، تبدأ من يوم الأرض، وتمر بيوم الأسير الفلسطيني، وتنتهى بذكرى النكبة والنكسة، وكلها قد تؤدي الى اشعال المناطق الفلسطينية.

وأضاف المحلل بوخبوط، أنه في الوقت الذي تقوم به قيادة المنطقة الجنوبية، بالتعامل مع البالونات المتفجرة على حدود غزة، تستعد المنظومة الأمنية الإسرائيلية، لسلسة تواريخ ومناسبات، تحمل احتمالات عالية لاندلاع تصعيد، أو جولة عمليات بالمناطق الفلسطينية.

ووفقا للمحلل العسكري، فإن هذه التواريخ والمناسبات، تعد بمثابة تحدي للجيش الإسرائيلي، ولرئيس الأركان الجديد، أفيف كوخافي.

وأشار المحلل الإسرائيلي، الى أن هذه التواريخ هي: 30 يوم الأرض الفلسطيني، والذي سيتزامن مع مرور عام على ذكرى انطلاق مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، و17 أبريل، يوم الأسير الفلسطيني، ومنتصف شهر مايو، ذكرى النكبة الفلسطينية، وبداية شهر يونيو، ذكرى النكسة الفلسطينية. 

الأكثر قراءة اليوم

أبو ظريفة لـ"سما": الوفد المصري سيعود غدا حاملا الموقف النهائي ومفاجآت مرتقبة سنتركها للميدان

ديختر: سنضطر للعمل عسكرياً في غزة ولا يوجد أيّ حل آخر

وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل قطاع غزة

تزوج هذه الحسناء.. تحصل "فورا" على 315 ألف دولار

الاحتلال يصيب جرافة كانت تعمل على تشييد نقطة للضبط عند حدود وسط قطاع غزة

شاهد: مغنية تتعرض للضرب داخل غرفة نومها أثناء بث مباشر عبر انستغرام

عائلة الجندي غولدن لنتنياهو: ما هو ثمن إعادة الجنود من قطاع غزة؟

الأخبار الرئيسية

حدود

قناة عبرية: مقامرة حماس في غزة قد تصبح غير مربحة للحركة

بوتفليقة

تريبون دو جنيف: بوتفليقة يعاني من أمراض عصبية وتنفسية وحالته الصحية تتطلب رعاية مستمرة

700x414

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال والطائرات الحربية تقصف جنوب القطاع

صاروخ

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول"

ديختر: سنضطر للعمل عسكرياً في غزة ولا يوجد أيّ حل آخر