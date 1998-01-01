واللا العبري : من يوم الأرض الي ذكرى النكبة .. تواريخ قد تشعل المناطق الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

كتب المحلل العسكري بموقع "والا" العبري، "أمير بوخبوط"، صباح اليوم الخميس، أن هناك مجموعة من التواريخ والمناسبات الفلسطينية، التي ستشعل الحلبة الفلسطينية، خلال الأسابيع والشهور القادمة.

وقال المحلل الإسرائيلي، إن هذه التواريخ والمناسبات، تبدأ من يوم الأرض، وتمر بيوم الأسير الفلسطيني، وتنتهى بذكرى النكبة والنكسة، وكلها قد تؤدي الى اشعال المناطق الفلسطينية.

وأضاف المحلل بوخبوط، أنه في الوقت الذي تقوم به قيادة المنطقة الجنوبية، بالتعامل مع البالونات المتفجرة على حدود غزة، تستعد المنظومة الأمنية الإسرائيلية، لسلسة تواريخ ومناسبات، تحمل احتمالات عالية لاندلاع تصعيد، أو جولة عمليات بالمناطق الفلسطينية.

ووفقا للمحلل العسكري، فإن هذه التواريخ والمناسبات، تعد بمثابة تحدي للجيش الإسرائيلي، ولرئيس الأركان الجديد، أفيف كوخافي.

وأشار المحلل الإسرائيلي، الى أن هذه التواريخ هي: 30 يوم الأرض الفلسطيني، والذي سيتزامن مع مرور عام على ذكرى انطلاق مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، و17 أبريل، يوم الأسير الفلسطيني، ومنتصف شهر مايو، ذكرى النكبة الفلسطينية، وبداية شهر يونيو، ذكرى النكسة الفلسطينية.