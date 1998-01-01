وكالات / سما /

ادعت صحيفة تيلجراف البريطانية أن عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد باتت مؤكدة ولا يوجد أي شك بها، وذلك من أجل خلافة المدرب الحالي سانتياجو سولاري عقب نهاية الموسم الحالي.

وهناك انقسام بالرأي بالنسبة لجماهير ريال مدريد بخصوص عودة مورينيو، فمنهم من يرى أنه مدرب كثير المشاكل ويلعب بأسلوب متحفظ لا يناسب فلسفة النادي، بينما هناك فئة كبيرة تعتقد أنه صاحب فضل كبير على النادي لأنه قام ببناء فريق قوي قادر على المنافسة بعد أن كان الريال يعاني محلياً وأوروبيا قبل قدومه.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد سيتعاقد مع مورينيو بنسبة 100%، مشيرة إلى أن السبيشل ون يحظى بعلاقة جيدة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي يبحث عن مدرب جديد، ولن يجد مدرب متاح أفضل منه.

لكن صحيفة آس الإسبانية أكدت أن مورينيو ليس الخيار الأول بالنسبة لإدارة النادي الملكي، وحتى الآن لم يتم إجراء أي اتصال به للبحث في إمكانية عودته.

وأضاف تقرير الصحيفة المدريدية أن الهدف الرئيسي لبيريز هو إقناع زين الدين زيدان بالعودة بعد رحيله في الصيف المنصرم ومنحه كامل الصلاحيات في سوق الانتقالات، وفي حال لم ينجح ذلك، فقد يتجه النادي للتوقيع مع مورينيو الغير مرتبط بأي نادي حالياً.