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قناة عبرية: مقامرة حماس في غزة قد تصبح غير مربحة للحركة

الخميس 07 مارس 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: مقامرة حماس في غزة قد تصبح غير مربحة للحركة


القدس المحتلة / سما /

قال المحلل الاسرائيلي ألون بن دافيد في القناة 13 العبرية ان الفلسطينيين  في قطاع غزة وشرق القدس يعتقدون أن فترة الانتخابات الإسرائيلية فرصة جيدة للضغط على "إسرائيل"، لأنهم يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد الإنجرار إلى مغامرة عسكرية قبل أن يصل الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع.

واضاف انه ونتيجة لذلك قررت حماس والأوقاف تصعيد التوترات في قطاع غزة والمسجد الأقصى، حماس سمحت لنفسها بزيادة الضغط وهذه الليلة أطلقت صاروخاً على غلاف غزة.

واستدرك قائلا :" لكن مقامرة حماس قد تصبح غير مربحة، وقد يؤدي انفلات الحبل إلى رد إسرائيلي شديد قد يتسبب في تدهور الوضع في الجنوب.

وختم بالقول :" سيكون أول اختبار لقرار الفلسطينيين يوم الجمعة، حيث سيكون من الممكن تحديد ما إذا كانت نداءات الأوقاف ستجلب العديد من المتظاهرين إلى باب الرحمة في الأقصى، وسيكون الاختبار التالي هو 30 مارس، عندما تخطط حماس للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لبدء تظاهرات قطاع غزة في يوم الأرض.

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