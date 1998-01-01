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الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في الخضر جنوب بيت لحم

الخميس 07 مارس 2019 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في الخضر جنوب بيت لحم


رام الله / سما /

اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم أربعة منازل زراعية، بقرية شوشحلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم أربعة منازل تعود للمواطنين: على محمود صلاح، ومنذر صلاح، وموسى احمد صلاح، وحباس خليل صلاح، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح أن ذلك يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي لقرية الخضر، مشيرا إلى أن المضايقات بدأت قبل عدة أشهر عندما أغلق الاحتلال الطريق المؤدي للقرية، ومن ثم منع المواطنين من النوم هناك وعدم المكوث حتى الساعة الخامسة مساء.

يذكر أن أصحاب المنازل في قرية شوشحلة قاموا بترميمها مؤخرا في اطار مواجهة المخططات الاحتلالية الرامية الى الاستيلاء على الارض لصالح الاستيطان.

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