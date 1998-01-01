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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الخميس 07 مارس 2019 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمر موسى قوار من الدوحة جنوب بيت لحم والجريح محمد رائد شمروخ من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم.

واعتقل الاحتلال وسام حنون وإيهاب سلامة من منزليهما في مخيم جنين، إلى جانب خالد عبد الكريم جرادات ورأفت تيسير حماد وماضي سميح الكيلاني من قرية سيلة الحارثية غرب جنين.

ومن رام الله اعتقل الاحتلال مجدي شوقي من دير غسانة غرب المدينة.

كما هدمت قوات الاحتلال، منزل الأسير عاصم البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله وسط مواجهات مع الشبان.

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