  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من جنين

الخميس 07 مارس 2019 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من بلدة السيلة الحارثية ومخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر خالد عبد الكريم جرادات، ورأفت تيسير ابو حماد، وماضي سميح الكيلاني، بعد أن اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وداهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين ايهاب جميل سلامة، ووسام اياد حنون، بعد ان اقتحمت مخيم جنين وداهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأشاروا إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان في المخيم وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية تجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

لا موعد محدد لصرف الرواتب او نسبة الصرف و الحكومة تهيئ لمواجهة طويلة

قناة عبرية: لهذا السبب .. ضابط إسرائيلي يصف جنوده بالجبناء

وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل قطاع غزة

تزوج هذه الحسناء.. تحصل "فورا" على 315 ألف دولار

الاحتلال يصيب جرافة كانت تعمل على تشييد نقطة للضبط عند حدود وسط قطاع غزة

مشادة على الهواء بحوار جزائري.. والضيف يشتم المذيعة (شاهد)

عائلة الجندي غولدن لنتنياهو: ما هو ثمن إعادة الجنود من قطاع غزة؟

الأخبار الرئيسية

جيش الإحتلال غير قادر على اعتراض البالونات الحارقة ومطالبات بعملية عسكرية ضد غزة

700x414

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال والطائرات الحربية تقصف جنوب القطاع

صاروخ

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول"

الوفد الامني

أبو ظريفة لـ"سما": الوفد المصري سيعود غدا حاملا الموقف النهائي ومفاجآت مرتقبة سنتركها للميدان

ديختر: سنضطر للعمل عسكرياً في غزة ولا يوجد أيّ حل آخر