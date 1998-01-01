الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من بلدة السيلة الحارثية ومخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر خالد عبد الكريم جرادات، ورأفت تيسير ابو حماد، وماضي سميح الكيلاني، بعد أن اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وداهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين ايهاب جميل سلامة، ووسام اياد حنون، بعد ان اقتحمت مخيم جنين وداهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأشاروا إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان في المخيم وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية تجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.