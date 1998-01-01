الاحتلال يعتقل مواطنا وزوجة ابنه ويداهم منازل في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا وزوجة ابنه من بلدة السموع جنوب الخليل، وداهمت عددا من منازل في بلدة دورا.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أشرف صلاح علي البدارين، وزوجة ابنه نسيبة احمد عثمان البدارين من بلدة السموع، عقب تفتيش منزليهما.

وفتشت تلك القوات عددا من منازل المواطنين في دورا، عرف من أصحابها: حسين محمد عمرو، بالإضافة إلى إحدى المكتبات في وداي الهرية بالخليل.

كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات جنوب الخليل، وفتشت المركبات، ودققت في هويات المواطنين.