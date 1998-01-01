إبعاد "القائمة الموحدة" عن انتخابات الكنيست لهذا السبب

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية الليلة عن شطب اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست الـ 21، القائمة العربية الموحدة- التجمع.

ويأتي هذا القرار بعد تقديم طلب شطبها من قبل أحزاب (الليكود، يسرائيل بيتنا، ومرشحي حزب عوتسماه يهوديت)، وصوت إلى جانب طلب شطب القائمة 17 عضوا فيما عارضه 10 أعضاء.

أما عن طلب شطب القائمة فجاء فيه أنها" تسعى للقضاء على إسرائيل كدولة يهودية، وتمد يد العون للفصائل الفلسطينية وحزب الله، وأن مؤيدو هذه الأحزاب يشجعون ما وصفونه "بالإرهاب".

القائمة العربية الموحدة أدانت القرار واعتبرته سياسيا وعنصريا، ويهدف إلى المس بالتمثيل السياسي للمواطنين العرب في الكنيست".

وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية على قرار رفض القائمة العربية الموحدة بالقول: "كل من يدعم "الإرهاب" لن يكون في الكنيست"- قال نتنياهو.