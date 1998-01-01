  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إبعاد "القائمة الموحدة" عن انتخابات الكنيست لهذا السبب

الخميس 07 مارس 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إبعاد "القائمة الموحدة" عن انتخابات الكنيست لهذا السبب


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية الليلة عن شطب اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست الـ 21، القائمة العربية الموحدة- التجمع.

ويأتي هذا القرار بعد تقديم طلب شطبها من قبل أحزاب (الليكود، يسرائيل بيتنا، ومرشحي حزب عوتسماه يهوديت)، وصوت إلى جانب طلب شطب القائمة 17 عضوا فيما عارضه 10 أعضاء.

 أما عن طلب شطب القائمة فجاء فيه أنها" تسعى للقضاء على إسرائيل كدولة يهودية، وتمد يد العون للفصائل الفلسطينية وحزب الله، وأن مؤيدو هذه الأحزاب يشجعون ما وصفونه "بالإرهاب".

القائمة العربية الموحدة أدانت القرار واعتبرته سياسيا وعنصريا، ويهدف إلى المس بالتمثيل السياسي للمواطنين العرب في الكنيست".

وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية على قرار رفض القائمة العربية الموحدة بالقول: "كل من يدعم "الإرهاب" لن يكون في الكنيست"- قال نتنياهو.

الأكثر قراءة اليوم

لا موعد محدد لصرف الرواتب او نسبة الصرف و الحكومة تهيئ لمواجهة طويلة

قناة عبرية: لهذا السبب .. ضابط إسرائيلي يصف جنوده بالجبناء

وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل قطاع غزة

تزوج هذه الحسناء.. تحصل "فورا" على 315 ألف دولار

الاحتلال يصيب جرافة كانت تعمل على تشييد نقطة للضبط عند حدود وسط قطاع غزة

مشادة على الهواء بحوار جزائري.. والضيف يشتم المذيعة (شاهد)

نتنياهو يوقع أمرًا بإعلان قناة الأقصى الفضائية منظمة "إرهابية" والقناة ترد

الأخبار الرئيسية

700x414

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال والطائرات الحربية تقصف جنوب القطاع

صاروخ

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول"

الوفد الامني

أبو ظريفة لـ"سما": الوفد المصري سيعود غدا حاملا الموقف النهائي ومفاجآت مرتقبة سنتركها للميدان

ديختر: سنضطر للعمل عسكرياً في غزة ولا يوجد أيّ حل آخر

ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان

باشيليت: فرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين لا تجعل إسرائيل أكثر أمناً