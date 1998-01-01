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قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية تعلن برنامجها الانتخابي

الأربعاء 06 مارس 2019 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية تعلن برنامجها الانتخابي


غزة / سما /

أعلنت قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية الأربعاء، برنامجها الانتخابي وبرنامج عملها بعد الانتخابات. ويفيد مراسلنا، بأن البرنامج شُكّل من 24 موضوعا، تناولت مختلف مناحي الحياة.

ووفقا لقناة i24 العبرية، أكدت القائمة في البرنامج أنه "لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب مرة أخرى"، كما جرى في العام 2005، حين انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

 وتعهّدت القائمة في برنامجها، أن تكون أي "عملية سلمية تاريخية" مع الفلسطينيين، منوطة بالمصادقة عليها في استفتاء شعبي.وفقاً للبرنامج، فستعمل القائمة على تعزيز الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، والحفاظ على "القدس الموحّدة، كعاصمة أبدية"، ويشير مصطلح "القدس المُوحّدة"، إلى القدس الغربية، والشرقية التي يتطلع الفلسطينيون إلى أن تكون عاصمة دولتهم المُستقبلية.

وكانت قيادة القائمة قد زارت الثلاثاء مرتفعات الجولان، مؤكدة أنها "لن تتنازل عنها ولن تسمح لإيران بالتموضع قرب الحدود الإسرائيلية".

وقائمة "أزرق أبيض" هي قائمة تحالفة بين حزب "حوسين ليسرائيل" بزعامة قائد هيئة الأركان السابق بيني غانتس، وحزب "تيلم" بزعامة قائد هيئة الأركان ووزير الأمن الأسبق موشيه يعلون، وحزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد.

ويعتبر قائد هيئة الأركان الأسبق لجيش الاحتلال غابي أشكنازي من أقطاب القائمة.وتنتمي هذه القائمة، التي تشارك لأول مرة في انتخابات الكنيست، إلى تيار الوسط الإسرائيلي، علما أن استطلاعات الرأي، تمنحها أكثر من 30 مقعدا من أصل 120 في البرلمان، وهو ما يُعتبر تهديدا لحكم اليمين.

وستجري انتخابات الكنيست في التاسع من إبريل / نيسان المقبل.والثلاثاء، نشر الإعلام الإسرائيلي تسريبات عن البرنامج الانتخابي، مشيرا إلى أنه تم بذل جهد كبير، من أجل عدم تنفير الناخبين ذوي الميول اليمينية، ولهذا، يُلاحظ في البرنامج، عدم ذكر حل الدولتين، بل إنه لم يذكر تعبير "دولة فلسطينية" كذلك.

#انتخابات #غانتس #قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية #اسرائيل

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