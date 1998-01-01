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بالصور.. بدء فعاليات الارباك الليلي شرق غزة والاحتلال يطلق النار

الأربعاء 06 مارس 2019 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. بدء فعاليات الارباك الليلي شرق غزة والاحتلال يطلق النار


غزة / سما/

بدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم الأربعاء، الى مخيم العودة "ملكة" شرق مدينة غزة للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

وأفادت مصادر محلية، بدء توافد الشبان الى مخيم العودة شرق مدينة غزة للمشاركة في فعاليات وحدة الارباك الليلي.

واشعل الشبان الاطارات المطاطية في مخيم العودة "ملكة" بالتزامن مع بدء فعاليات الارباك الليلي بالمخيم شرق غزة.

واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي شرق مدينة غزة.

في سياق متصل، قال موقع "مفزاك لايف" العبري، إن الشبان الفلسطينيين ألقوا عشرات العبوات الناسفة على جنود الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، لافتا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الاحتلال.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت آحرنوت" أنه تم إطلاق بالون مفخخ من غزة، حيث أسقط متفجرات على مستوطنة في المجلس الاقليمي أشكول، مشيرا  إلى عدم وجود إصابات أو أضرار.

#الارباك الليلي #ملكة #مخيمات العودة #الاحتلال #حدود غزة #قطاع غزة
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