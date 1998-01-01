  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عائلة الجندي غولدن لنتنياهو: ما هو ثمن إعادة الجنود من قطاع غزة؟

الأربعاء 06 مارس 2019 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الجندي غولدن لنتنياهو: ما هو ثمن إعادة الجنود من قطاع غزة؟


القدس المحتلة / سما /

دعت عائلة الجندي هدار غولدن المحتجز لدى حركة حماس في غزة، اليوم الاربعاء، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للوفاء بالالتزام الذي قدمه لهم، بألا تكون هناك أي تسوية، دون إعادة الجنود الإسرائيليين المُحتجزين في القطاع.

وقال الزوجان ليئا وسِمحا غولدين في تغريدة عبر حسابهما على موقع  "تويتر"، "نتنياهو، إذا كنت تنوي الموافقة على تحويل 20 مليون دولار إلى حماس، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة والمُفخخة من غزة، فما هو ثمن إعادة أبنائنا هدار وأورون شاؤول"، الجندي الذي تحتجز حماس جثمانه أيضا.

وكانت حركة حماس، قد خيّرت على لسان أحد قياداتها إسرائيل الثلاثاء، بين دفع مبلغ 20 مليون دولار، أو الاستمرار بالتصعيد، وذلك بحسب ما نقلته الإذاعة العبرية.

#هدار غولدن #الجندي #حركة حماس #قطاع غزة #غزة #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: موافقة إسرائيلية على بعض التحسينات الجديدة لقطاع غزة

"كان": حماس بعثت برسالة إلى "إسرائيل" عبر الوفد الأمني المصري وهذا مفادها..

يديعوت: حماس بدأت العد التنازلي وأدركت أن الانفجار العسكري وحده من سينقذها

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف قطاع غزة

"أزمة في السعودية : الملك سلمان يخشى تحركات ولي عهده"

استطلاع : تحالف أبيض - ازرق يتقدم واليمين الاسرائيلي يتحطم

قناة عبرية: لهذا السبب .. ضابط إسرائيلي يصف جنوده بالجبناء

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني

أبو ظريفة لـ"سما": الوفد المصري سيعود غدا حاملا الموقف النهائي ومفاجآت مرتقبة سنتركها للميدان

ديختر: سنضطر للعمل عسكرياً في غزة ولا يوجد أيّ حل آخر

ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان

باشيليت: فرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين لا تجعل إسرائيل أكثر أمناً

وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل قطاع غزة

لا موعد محدد لصرف الرواتب او نسبة الصرف و الحكومة تهيئ لمواجهة طويلة