عائلة الجندي غولدن لنتنياهو: ما هو ثمن إعادة الجنود من قطاع غزة؟

القدس المحتلة / سما /

دعت عائلة الجندي هدار غولدن المحتجز لدى حركة حماس في غزة، اليوم الاربعاء، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للوفاء بالالتزام الذي قدمه لهم، بألا تكون هناك أي تسوية، دون إعادة الجنود الإسرائيليين المُحتجزين في القطاع.

وقال الزوجان ليئا وسِمحا غولدين في تغريدة عبر حسابهما على موقع "تويتر"، "نتنياهو، إذا كنت تنوي الموافقة على تحويل 20 مليون دولار إلى حماس، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة والمُفخخة من غزة، فما هو ثمن إعادة أبنائنا هدار وأورون شاؤول"، الجندي الذي تحتجز حماس جثمانه أيضا.

وكانت حركة حماس، قد خيّرت على لسان أحد قياداتها إسرائيل الثلاثاء، بين دفع مبلغ 20 مليون دولار، أو الاستمرار بالتصعيد، وذلك بحسب ما نقلته الإذاعة العبرية.