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سرايا القدس تنعى أحد قادة لواء الشمال جراء مرض عضال

الأربعاء 06 مارس 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تنعى أحد قادة لواء الشمال جراء مرض عضال


غزة / سما /

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،  مساء اليوم الأربعاء، عن ارتقاء أحد قادتها بلواء الشمال  بقطاع غزة إثر مرض عضال ألم به.

وقالت سرايا القدس في بيانها  إن: " الشهيد القائد خليل محمد عبد السلام الكفارنة (54 عامًا)، من قادة سرايا القدس بلواء الشمال، ارتقى إلى العلا شهيدًا بإذن الله تعالى عصر اليوم الأربعاء 29 ربيع أول 1440 هـ الموافق 6/3/2019م، إثر مرض عضال ألم به".

وأكدت السرايا أن "دماء الشهداء ستبقى سراجًا منيرًا للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة"، متعهّدة بالمضي قدمًا في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

#سرايا القدس #الجهاد الاسلامي #غزة

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