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حماس تدعو للنفير وشد الرحال للأقصى الجمعة

الأربعاء 06 مارس 2019 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو للنفير وشد الرحال للأقصى الجمعة


غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، "جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى بعد غدٍ الجمعة، لمنع محاولات فرض الوقائع التي تمس بمكانته الإسلامية والتاريخية، وكسر إجراءات الاحتلال فيه".

وطالبت الحركة، في تصريح صحفي، بمساندة المبعدين عن المسجد الأقصى إثر فتح باب الرحمة، وكذلك تكثيف حشود المصلين غدا الخميس في الأقصى، وعدّ يوم الجمعة يوما للنفير الواسع.

ودعت حركة حماس أيضا "إلى تحدي الإجراءات الصهيونية الهادفة لمنع المصلين من الوصول إلى القدس، وإقامة الصلوات الجامعة على حواجز جيش الاحتلال ومفترقات الطرق".

وكان نشطاء فلسطينيون دعوا إلى تكثيف الوجود في المسجد الأقصى منذ اليوم وحتى الجمعة، بالتزامن مع دعوات جمعيات "الهيكل المزعوم" لمناصريها من المستوطنين لاقتحام مصلى "باب الرحمة" وتحويله لـ"كنيس" غدا الخميس.

#حركة حماس #غزة #القدس #الاقصي #الاحتلال

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