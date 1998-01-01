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الاحتلال يواصل اعتقال الأسير المقدسي عبد الرحمن محمود

الأربعاء 06 مارس 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل اعتقال الأسير المقدسي عبد الرحمن محمود


القدس المحتلة / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، إن شرطة الاحتلال ما زالت تحتجز الأسير المقدسي عبد الرحمن محمود، بعد استدعائه للتحقيق قبل عدة أيام، ومددت اعتقاله لستة أيام.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن الأسير محمود تعرض للاعتقال فور الإفراج عنه وأمضى 24 ساعة لدى شرطة الاحتلال، وتم الإفراج عنه بشرط عدم إقامة أي مظاهر احتفالية، بالإضافة إلى إبعاده عن مكان سكنه في القدس إلى أريحا.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المبيتة، التي اتضحت نواياها منذ اللحظة الأولى للإفراج عنه، مطالبة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بذل كل الجهود الممكنة للإفراج عنه.

يذكر أن الاحتلال أفرج عن الأسير محمود قبل حوالي 10 أيام، بعد أن أمضى 17 عاما في سجونه.

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