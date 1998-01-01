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مطالبا بضرورة رفع الحصار عن غزة.. الحمدلله: نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية

الأربعاء 06 مارس 2019 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبا بضرورة رفع الحصار عن غزة.. الحمدلله: نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية


رام الله / سما /

استقبل رامي الحمدلله رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا برلمانيا المانيا.

و اطلع الحمدلله، الوفد على آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين والمقدسات خاصة في القدس.

وأكد الحمد الله متانة العلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين، مشيدا بالدعم المستمر للعديد من القطاعات خاصة الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم ألمانيا موازنة الأونروا وإعادة إعمار قطاع غزة، وموقفها الثابت في دعم حل الدولتين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تقوم بألمانيا بدور فعال من خلال الاتحاد الأوروبي، والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بالإضافة لوقف الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية، وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة المستمر لأكثر من عشرة أعوام.

وأضاف الحمدلله: "نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية متعددة مثلما طالب الرئيس محمود عباس، لإنهاء الصراع وتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، والتي شهدت العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، بجاهزية مؤسساتها رغم المعيقات الإسرائيلية".

#رامي الحمدلله #قطاع غزة #وفد الماني #الاتحاد الاوروبي

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