الامن الوقائي يضبط مسروقات وكمية كبيرة من السولار المهرب

رام الله / سما /

افاد بيان لادراة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الامن الوقائي، اليوم الاربعاء، ان الجهاز في محافظة نابلس تمكن خلال الايام الماضية بناء على جهد استخباري ومتابعة ميدانية من ضبط كمية كبيرة من عبوات معجون الاسنان تقدر بحوالي 80 الف عبوة تحمل ماركة احدى الشركات العالمية و10 الف كريم تجميل عند احد التجار في المدينة.

واضاف: وبعد الفحص تبين انها غير مطابقة للمواصفات في وزاة الصحة الفلسطينية وتحمل جرثومة ضارة جدا بحياة المواطن حسب ما ذكر تقرير وزارة الصحة ، وتبين ايضا خلال استجواب التاجر انه لديه تهرب ضريبي بما قيمته 200 الف شيكل وتم احالة التاجر والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

كما تمكن الجهاز ايضا من كشف ملابسات سرقة احدى الشركات في المدينة حيث قدرت قيمة المسروقات بما يقارب 100 الف شيكل حيث تم اعتقال الجناة وعددهم اثنين الذي اعترفوا بقيامه بالسرقة وتم اعادة المسروقات واحالة المتهمين للشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

وتمكن الجهاز من كشف ملابسات سرقة مجوهرات من احد المنازل في مدينة نابلس حيث تم اعتقال الجاني الذي اعترف بقيامه بالسرقة وبيعها لاحد تجار الذهب في المدينة الذي تم اعتقاله وتم استرجاع المسروقات وتسليمهم للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

وفي سياق متصل تمكن جهاز الامن الوقائي بمحافظة قلقيليه بعد ورود معلومات استخبارية من ضبط 1500لترمن المحروقات المهربه يتم اخفاءها داخل أحد المخازن المعده من قبل المهربين لتخزين المحروقات المهربه.

حيث تم رصد الموقع ومتابعة لعملية التفريغ التي تتم داخل الموقع حيث تم مداهمة الموقع وضبط المحروقات المهربه والمعدات المستخدمه بالتهريب وتم تسليم المضبوطات لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونيه والعمل جاري لاعتقال القائمين على الموقع وتقديمهم للعداله لما تشكله هذه الظاهره من خطر على المواطنين ومركباتهم .