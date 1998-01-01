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فتوح يضع السفيرين المصري والكوري في صورة التطورات الراهنة

الأربعاء 06 مارس 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يضع السفيرين المصري والكوري في صورة التطورات الراهنة


رام الله / سما /

أطلع روحي فتوح المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح، عضو اللجنة المركزية فيها، اليوم الأربعاء، سفيري جمهورية مصر العربية والسفير الكوري، في لقائهما كل على حدة، على آخر المستجدات، لا سيما في ظل التحديدات الراهنة.

وثمن فتوح خلال لقاء السفير المصري لدى فلسطين عصام عاشور المواقف السياسية والجهود المصرية المبذولة لدعم منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ودعم القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في مواقفها الثابتة، والمواقف النبيلة والشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم قضايا أمتنا العربية، وفي مقدمتها القضية المركزية قضية فلسطين.

كما تم التطرق إلى ملف المصالحة الفلسطينية، التي للأسف وصلت إلى طريق مسدود، وأصبحت بحاجة لمزيد من الجهد لكي يتم الخروج من الوضع القائم.

من جانبه، أكد السفير عاشور مواقف بلاده الثابتة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وفي لقاء منفصل، وضع فتوح سفير جمهورية كوريا لدى دولة فلسطين دونفي كيم في صورة الأوضاع السياسية، مؤكدا أهمية ما تقوم به كوريا بدور فاعل في دعم مواقف القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكدا رفض شعبنا الفلسطيني لأي مبادرة لا تلبي طموحاته في انهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لما يسمى "بصفقة القرن".

 وأكد السفير كيم أهمية تعزيز التعاون بين الشعبين، وعمق العلاقات التاريخية بين كوريا وفلسطين.

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