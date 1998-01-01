قناة الاقصى تعقب على قرار نتنياهو باعتبارها منظمة ارهابية وهذا ما قالته..

غزة / سما/

ادانت قناة الأقصى الفضائية، مساء اليوم الاربعاء، قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعتبار القناة منظمة إرهابية وما يترتب على القرار من تهديد مباشر وخطير لحياة عشرات الصحافيين والطواقم الفنية ومقرات القناة.

ورأت إدارة القناة في بيانها، أن نتنياهو يستخدم مثل هذه التصريحات العدائية في إطار الدعاية الانتخابية التي يمارسها أمام خصومه السياسيين، إلا أنها تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد لأن الاحتلال سبق أن دمر مبنى الفضائية في قطاع غزة عدة مرات كان آخرها في الثالث عشر من نوفمبر الماضي.

و أكدت على أنها مؤسسة إعلامية فلسطينية تعمل وفق الأصول المرعية والحقوق الصحفية والتي كفلتها القوانين الدولية.

وجددت القناة تمسكها بالمرافعة عن عدالة القضية الفلسطينية في منابرها الإعلامية حتى ينال الشعب الفلسطيني الحرية ويتخلص من الاحتلال.

وحذرت من تكرار جريمة استهدافها بالصواريخ وما يترتب عليها من انتهاكات للقوانين والأعراف الدولية، محملة الاحتلال المسؤولية عن حياة العاملين فيها وتدعو المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لإدانة هذه التصريحات العدوانية.

وطالبت القناة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذا التهديد المباشر، مناشدة أحرار العالم في الأمتين العربية والإسلامية بتوفير الدعم المادي والمعنوي لتستمر القناة في رسالتها الإعلامية.